Рядом с аэропортом Бельбек заложат новые виноградники

6 марта 2020     17
Рядом с аэропортом Бельбек заложат новые виноградники

Севастопольские крестьянско-фермерские хозяйства получат государственные субсидии на развитие на сумму 290 миллионов рублей. Из них 19 миллионов рублей правительство города выдало хозяйству «Виноградарь» на закладку новых виноградников в районе аэропорта Бельбек.

Кроме традиционных для Крымского полуострова сортов «каберне-совиньон», «пино-нуар» и «мерло» обещают необычные – «санджовезе» и «сира». По планам агрономов, виноград должен получить дополнительные вкусовые ноты и быстро созреть благодаря каменистой почве и близости к морю.

«Мы планируем продавать виноград на предприятия Севастополя и Крыма. В том числе мы планируем и собственную переработку. То есть если всё будет хорошо, то в следующем году мы начинаем строительство собственной винодельни, и будем использовать виноград для производства вина», – говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства «Виноградарь» Дмитрий Власов.

Полноценный урожай здесь ожидают через четыре года. Тогда аграрии планируют собрать порядка 5 тонн ягоды с гектара. В этом году правительство Севастополя возместит сельхозпредприятиям девятнадцать миллионов рублей – на обновление техники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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