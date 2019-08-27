Рядом с Карадагским заповедником в Крыму горят несколько гектаров леса

Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется. Когда в МЧС получили сообщение о пожаре, огнем было охвачено уже 1,5 гектара территории недалеко от поселка Курортное рядом с Карадагским заповедником.

«Пожар быстро распространяется, однако огнеборцы предпринимают все необходимые меры по его локализации и ликвидации, – цитирует главу МЧС Крыма Сергея Шахова пресс-служба министерства. – Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым».

Кроме пожарных подразделений из Щебетовки и Орджоникидзе, в тушении огня участвуют два подразделения пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Крыму, 15 человек из Карадагского лесничества, а также военные.

Локализовать пожар пока не удается из-за ветра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта krimchel.ru

Источник: Вести.Севастополь