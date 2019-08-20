Саблин в Сирии посетил корабль Черноморского флота "Пытливый"

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота “Пытливый”, который несет боевое дежурство у берегов Сирии, сообщило информационное агенство ТАСС.

«Вы выполняете здесь трудную и важную задачу. Вы защищаете Россию, воюя с терроризмом на дальних рубежах, чтобы он не пришел на наши улицы и в наши дома», – сказал Саблин.

Дмитрий Саблин наградил отличившихся военнослужащих медалями организации “За ратную доблесть”, а также от лица всероссийской организации ветеранов “Боевое братство” передал экипажу в подарок необходимую оргтехнику.

Саблин также посетил авиабазу Хмеймим и встретился с командованием российской группировки в Сирии.

Парламентарий находился с Сирии с официальным визитом с понедельника. Ранее он встретился с губернатором сирийской провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом и передал ему приглашение посетить Севастополь от временно исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева.

В начале этого года сирийская провинция Тартус и Севастополь подписали соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве.

Сторожевой корабль Черноморского флота “Пытливый” начал переход из Севастополя в Средиземное море в середине июля.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото: пресс-служба организации “Боевое братство”

Источник: Вести.Севастополь