Сайты-клоны оставили без денег двух жительниц Севастополя

В Севастополе зафиксировано сразу два случая мошенничества с использованием так называемых сайтов-«клонов». Как сообщает пресс-служба городского управления МВД, 25-ти тысяч рублей в считанные минуты лишилась женщина, когда попыталась пополнить баланс своего мобильного телефона.

В интернете она воспользовалась сайтом, который внешне ничем не отличался от портала известной компании сотовой связи. На аналогичную уловку попалась ещё одна жительница Севастополя – с её банковской карты злоумышленники похитили 10 тысяч рублей.

«В данном случае просьба к людям – проверять по степени риска на интернет-форумах данные сайты, – обращается к севастопольцам Андрей Яблоков, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России, – читать внимательно сообщения, которые приходят на мобильные телефоны. В данных сообщениях зачастую указывается сумма списания и предполагаемый получатель денежных средств».

Также в УМВД отмечают, что после проведения нескольких незаконных операций владельцы таких фальшивых сайтов, как правило, сами закрывают страницу в интернете и «переезжают» на новый адрес. чтобы их не нашли.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта runaruna.ru

Источник: Вести.Севастополь