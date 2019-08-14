Сайты министерств Крыма подверглись хакерской атаке

Накануне днем Крымский республиканский центр обработки данных подвергся массированной хакерской атаке – SYN-флуд с территорий иностранных государств. На сайт госструктур поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP- адресов, зарегистрированных в США, Англии, Германии, Украине, Франции, Нидерландах, Южной Корее, Китае, Японии, сообщило управление информационной политики Мининформа республики.
Доступа к данным хакеры получить не смогли, но непродолжительное время обычные пользователи тоже не могли зайти на сайты министерств.
«Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем, не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», – цитирует Крыминформ министра информационной политики Крыма Сергея Зырянова.
Источник: Вести.Севастополь