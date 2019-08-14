Сайты министерств Крыма подверглись хакерской атаке

«Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем, не смогли бы получить доступ к данным ресурсам. Последствия хакерской атаки минимизированы благодаря слаженным действиям профессиональной команды. Пользователи непродолжительное время испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания», – цитирует Крыминформ министра информационной политики Крыма Сергея Зырянова.

Доступа к данным хакеры получить не смогли, но непродолжительное время обычные пользователи тоже не могли зайти на сайты министерств.

Накануне днем Крымский республиканский центр обработки данных подвергся массированной хакерской атаке – SYN-флуд с территорий иностранных государств. На сайт госструктур поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP- адресов, зарегистрированных в США, Англии, Германии, Украине, Франции, Нидерландах, Южной Корее, Китае, Японии, сообщило управление информационной политики Мининформа республики.

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