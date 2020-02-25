Самая низкая в ЮФО инфляция зафиксирована в Севастополе

Инфляция в Севастополе и Республике Крым стала самой низкой в Южном Федеральном округе по итогам января и составила полтора процента.

По данным центрального банка, уменьшение показателя наблюдается на всем юге России.

Больше всего – на 1,5 % снизилась инфляция в сфере услуг, так как тарифы на ЖКХ и транспортные перевозки пока не повышали. Сделать это планируется в июле.

На 0,7% уменьшилась продовольственная инфляция. Одна из основных причин – высокий урожай и снижение экспорта зерна в 2019 году. Это также отразилось на замедлении роста цен на продукцию птицефабрик. Это касается и цен на сахар: урожай свёклы тоже был высоким.

В непродовольственном секторе цены растут медленнее из-за снижения потребительского спроса. В целом, в сравнении с декабрем инфляция в ЮФО снизилась почти на 2%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь