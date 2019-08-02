Самая чистая вода в Крыму – у мыса Тарханкут

2 августа 2019     12
Самая чистая вода в Крыму – у мыса Тарханкут

К такому выводу пришли ученые Морского гидрофизического института Российской академии наук.

«Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там – у самого западного мыса Крыма», – сообщил в интервью РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Хотя в целом воду у западного побережья полуострова чистой не назовешь.

Вообще с чистотой моря всё достаточно просто: самые грязные участки – это мелководье и заливы, где водообмен ограничен. Влияет на состояние воды и близость к морским портам. А чем больше глубина, тем больше поступление морской воды, тем в большем объеме будут рассеиваться загрязняющие вещества.

По словам Сергея Коновалова, южное побережье Крыма чище, чем остальные прибрежные участки Черного моря: там узкий шельф и большие глубины.

«Самый крупный порт – Ялта, но в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения, — говорит ученый. – Есть обширный шельф в северо-западной части моря, где глубина не более 200 метров. Это румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма. Это мелководные районы».

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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