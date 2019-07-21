Самозахват и нецелевое использование – результаты рейда по объектам недвижимости

Насколько предприниматели Севастополя соблюдают правила использования объектов недвижимости? Это продолжают выяснять инспекторы департамента по имущественным и земельным отношениям. Как проходит инспекция? Какие нарушения фиксируют чаще всего?

На “вооружении” инспекторов высокоточное оборудование: электронные линейки, квадрокоптеры, планшеты со специальными программами позволяют обследовать территорию с точностью до сантиметра. Прямо на объекте можно сделать выводы и объяснить арендатору, законно ли он распоряжается городской землёй.

«Мы используем оборудование марки “Геомакс” для установки координат точек по периметру земельного участка, фактически используемого. После чего контроллер отображает координаты точек», – объясняет Сергей Зеленяк, главный государственный инспектор инспекции недвижимости ДИЗО Севастополя.

Собственник здания заключил договор на аренду земли ещё в украинские времена. Разрешение было выдано на строительство магазина, но вместо этого здесь появился ресто-бар. Когда предприниматели обратились за перезаключением документов в соответствии с действующим законодательством, инспекторы зафиксировали нецелевое использование участка. Арендная ставка для заведений общепита – в два раза больше, чем для торговых предприятий. Это одно из самых частых нарушений.

«За 2018 год мы провели 2480 проверок, в ходе которых примерно в 65% случаев выявлены нарушения, которые выражены либо в самовольном захвате с превышением площадей, либо в нецелевом использовании земельных участков», – рассказывает Сергей Черных, начальник инспекции недвижимости ДИЗО Севастополя.

Материалы проверок направляются в Севреестр для возбуждения административных дел либо в суд с требованием возмещения недополученных доходов в бюджет города. На арендаторов этого участка может быть наложен штраф в размере до двухсот тысяч рублей, ведь налицо ещё одно нарушение – самозахват. Вместо 250 метров коммерсанты заняли на сто квадратов больше.

Чтобы продолжить работу на законных основаниях, у предпринимателей есть два варианта: либо снести постройки и освободить самовольно захваченную территорию, либо попробовать оформить участок в пользование. Но тогда за дополнительные квадратные метры придётся платить аренду в бюджет города.

Дмитрий Туркин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь