Самолет, вылетевший в Петербург, совершил вынужденную посадку в Симферополе

25 июля 2019     26
Самолет, вылетевший в Петербург, совершил вынужденную посадку в Симферополе

Самолёт Аэробус А-320 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Симферополь – Санкт-Петербург, вылетел в 13.40 и тут же попросил посадку. Во время набора высоты он не смог убрать шасси, и командир принял решение возвращаться.

Через 47 минут после взлета самолет сел в аэропорту Симферополя, посадка прошла штатно, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Крыминформ.

Пассажиров разместили в зале ожидания аэропорта, им предложили воду, а чуть позже и горячее питание. Они вылетят в Санкт-Петербург резервным бортом в 21.00. Его прибытия сейчас ждут в Симферополе.

Фото авиакомпании Red Wings

Источник: Вести.Севастополь

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