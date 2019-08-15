Самолет Москва – Симферополь совершил жёсткую посадку в Жуковском

15 августа 2019     15
Самолет Москва – Симферополь совершил жёсткую посадку в Жуковском

Лайнер Airbus А321 компании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА Новости. Пилоты приняли решение об аварийной посадке уже через 15 минут после взлета. 

На борту находились 226 человек, при посадке пострадали 23, из них 9 детей. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, сообщает пресс-служба Минздрава России. 

Самолет выполнял рейс «Москва — Симферополь». По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание птицы в двигатель.

Как пишет “КоммерсантЪ”, командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин не стали возвращаться в аэропорт вылета и сжигать топливо, а решили совершить экстренную посадку на ближайшее поле. Эксперты говорят, что аварийную посадку летчики произвели ювелирно. Лайнер на брюхе проехал кукурузное поле и остановился, не загоревшись. Благодаря грамотным действиям, пилоты сохранили жизнь себе и двумстам пассажирам. 

Информационное агентство «URA.RU» приводит комментарий Героя России, заслуженного летчика-испытателя Магомеда Толбоева: «Пилоты — большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо, кукурузное поле было хорошим, кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай и летчиков, возможно, даже наградят за прекрасное выполнение своих обязанностей. Однако здесь, конечно же, не обошлось и без доли везения. Главное в таких ситуациях для пилота — сохранять спокойствие и не нервничать. Видимо, именно так себя и повел экипаж „Уральских авиалиний“, сейчас вся страна с восхищением обсуждает их действия».

К месту посадки выехали 20 бригад скорой медицинской помощи, вылетел вертолет санавиации.  Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа,  удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров. Министр также положительно оценила оперативность и слаженность экстренной медицинской службы Московской области, обеспечившей быстрый доезд бригад.

Сегодня утром в аэропорту Симферополя работает представитель авиакомпании, он общается с теми, кто приехал встречать пассажиров рейса.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС России

Источник: Вести.Севастополь

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