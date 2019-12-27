Самолёт-разведчик ВВС США более 3 часов кружил над Крымом

Самолет с позывным MOHO71 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Он пролетел вдоль всего побережья Краснодарского края, а затем более трех часов курсировал у юго-западной и южной части Крымского полуострова. В районе Севастополя он приближался к побережью на расстояние около 50 километров, сообщает Интерфакс.

Американский разведчик летел на высоте около 9 тысяч метров. Известно, что RC-135W имеет оборудование для радиоперехвата. Он может определять местоположения электронных сигналов и их источников на большом расстоянии, собирать информацию о режиме работы систем ПВО, а также отслеживать активность вооруженных сил потенциального противника.

Последний раз самолет RC-135W вблизи черноморского побережья был зафиксирован 11 декабря. Всего в этом месяце было замечено 6 полётов американских самолётов-разведчиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь