Самострои Севастополя и Крыма внесут в общероссийский реестр

16 ноября 2019     19
Самострои Севастополя и Крыма внесут в общероссийский реестр

Единый реестр самостроев начнёт работать в России с1 января 2020 года.

«До 31 декабря он будет работать в тестовом режиме <…> А с 1 января 2020 года уже он официально будет открыт в доступе», – сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора.

Первыми в перечне появятся самовольные постройки Сочи, затем Крыма, Ростовской области и других регионов. Моор не исключил, что в проблемных областях будут проведены межведомственные совещания по проблеме самостроев.

Регионы сами будут пополнять общероссийский список выявленными на своей территории объектами. Реестр появится в общем доступе, благодаря чему граждане перед покупкой смогут проверить квартиру или дом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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