Самые важные решения Михаила Развожаева на посту и.о. главы Хакасии

Михаил Развожаев, назначенный врио губернатора Севастополя, пробыл главой Хакасии полтора месяца с 3 октября по 15 ноября прошлого года. Его назначили после того, как прежний глава республики Виктор Зимин решил не участвовать в выборах.

Анализ работы Развожаева как врио главы Хакасии провели федеральные журналисты. В первую очередь, он обратил внимание на социальную сферу и начал формировать финансовую “подушку” региона.

Благодаря вмешательству Развожаева, работники центральной котельной села Бородино в Хакасии получили зарплату впервые за несколько месяцев, а в самом здании котельной наконец завершился ремонт. Она отапливает сельскую школу, где учатся 200 учеников.

При Развожаеве в Черногорске появилось уличное освещение – после сотен жалоб местных жителей. Врио главы региона тогда удалось заключить договоры с энергетическими компаниями.

Прорыв дамбы в селе Московском, который грозил смыть целую улицу, вовремя устранили. Пострадавшие получили компенсации.

Также после ряда переговоров Развожаева в правительстве страны казна региона обогатилась на 1.2 миллиарда рублей – безвозмездную помощь республике оказал Минфин России.

Месяц назад врио губернатора Севастополя уже бывал здесь, только в другом качестве. Сегодня Михаила Развожаева представит полпред Президента.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото adi19.ru

Источник: Вести.Севастополь