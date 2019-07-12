Самые важные решения Михаила Развожаева на посту и.о. главы Хакасии

12 июля 2019     21
Самые важные решения Михаила Развожаева на посту и.о

Михаил Развожаев, назначенный врио губернатора Севастополя, пробыл главой Хакасии полтора месяца с 3 октября по 15 ноября прошлого года. Его назначили после того, как прежний глава республики Виктор Зимин решил не участвовать в выборах.

Анализ работы Развожаева как врио главы Хакасии провели федеральные журналисты. В первую очередь, он обратил внимание на социальную сферу и начал формировать финансовую “подушку” региона.

Благодаря вмешательству Развожаева, работники центральной котельной села Бородино в Хакасии получили зарплату впервые за несколько месяцев, а в самом здании котельной наконец завершился ремонт. Она отапливает сельскую школу, где учатся 200 учеников.

При Развожаеве в Черногорске появилось уличное освещение – после сотен жалоб местных жителей. Врио главы региона тогда удалось заключить договоры с энергетическими компаниями.

Прорыв дамбы в селе Московском, который грозил смыть целую улицу, вовремя устранили. Пострадавшие получили компенсации.

Также после ряда переговоров Развожаева в правительстве страны казна региона обогатилась на 1.2 миллиарда рублей – безвозмездную помощь республике оказал Минфин России.

Месяц назад врио губернатора Севастополя уже бывал здесь, только в другом качестве. Сегодня Михаила Развожаева представит полпред Президента

Служба информации  “Вести – Севастополь

фото adi19.ru

Источник: Вести.Севастополь

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