Самые широкие масленичные гулянья проходят в селах Севастополя

В полдень 29 февраля на многих площадках как в Севастополе, так и в селах, входящих в его состав, начались масленичные гулянья.

В селе Родниковом украсили флажками дом культуры. Даже тачанка, установленная там в память о Великой Отечественной войне, приобрела праздничный вид.

Масленица – это не только угощение блинами, но и веселые конкурсы, подчас с непростыми заданиями. Так жителям и гостям Родникового было предложено саблей порубить бутылки с водой. Смахнуть наполненный сосуд с постамента – легко, а вот разрубить получается не у каждого.

И, конечно, кульминация проводов зимы – сжигание чучела Масленицы. В Родниковом фигура Масленицы получилась такой привлекательной, что детям даже жалко было ее сжигать.

Сегодня масленичные гулянья проходят в парке Учкуевка, перед культурным комплексом “Корабел”, в парке имени Ахматовой и на Малаховом кургане.

Самый грандиозный праздник – “Масленица по-флотски” – устроят завтра, 1 марта, на площадке перед Дворцом культуры рыбаков в Камышовой бухте. С более полной программой Масленицы в Севастополе можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь