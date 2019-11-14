Самый большой путепровод на трассе «Таврида» наполовину готов

Сейчас на путепроводе собирают металлоконструкции пролетного строения. Это несущие балки коробчатого сечения, объединенные монолитной железобетонной плитой проезжей части. Строительная высота пролетного строения составит 3,3 метра.

Самый большой путепровод «Тавриды» расположен около села Железнодорожное Бахчисарайского района. Он строится в составе транспортной развязки и проходит над одним из ее съездов: автомобильной дорогой местного значения и железной дорогой Симферополь – Севастополь. Сверху по нему пройдут четыре полосы движения. Путепровод состоит из двух раздельных сооружений под каждое направление движения. Длина правого сооружения составляет около 390 метров, левого – около 385 метров.

Как сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров, готовность сооружения составляет уже 50%.

Сама развязка в районе села Железнодорожное необходима, чтобы соединить с «Тавридой» близлежащие населенные пункты и обустроить съезд к селам Тургеневка, Танковое и поселку Сирень. Развязка готова на 75%, в следующем году ее введут в эксплуатацию.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото АО “ВАД”

Источник: Вести.Севастополь