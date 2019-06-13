Самый дорогой период для полетов в Крым – с 29 июля по 4 августа

Интернет-сервис для путешественников Biletix приводит данные, что в конце июля-начале августа туристы из российских городов платят за перелет в Симферополь и обратно в среднем 17,5 тысяч рублей, тогда как на последней неделе лета цены падают уже до 13 тысяч.

По данным сервиса, в последние три года наибольшим спросом у туристов Крым пользуется в конце и начале лета. В июне полуостров посетили 35,2% отдыхающих, в июле – 30,7%, в августе – 34,1%.

Но среди путешественников с детьми в 2019 году наиболее популярен июль – в этом месяце на долю маленьких пассажиров приходится треть от общего числа покупаемых билетов. В июне этот показатель равен 29,6%, в августе – 27,4%.

Источник: Вести Севастополя