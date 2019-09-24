Самый красивый водопад в стране находится под Ялтой

24 сентября 2019     10
Самый красивый водопад в стране находится под Ялтой

Россияне выбрали самый красивый водопад в стране. Опрос провёл портал Tvil.ru.

О том, что Джур-Джур – самый полноводный и красивый, высказались более 33 % респондентов. На втором месте – Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии. На третьей строчке рейтинга – водопады в долине Шах в окрестностях Сочи.

Ещё в топе – водопады в Карелии, Алтае, Башкирии и Кисловодске.

Портал регулярно проводит подобные опросы. Недавно россияне выбирали самый популярный бальнеологический курорт и лучшее место для отдыха в октябре. Севастополь и Крым – регулярно в этих топах.

фото mikhail.krivyy.com 

Источник: Вести.Севастополь

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