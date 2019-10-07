Самый старый житель Крыма – севастополец

Жительнице Севастополя 105 лет, она родилась 23 апреля 1914 года.
Женщина – самая возрастная жительница всего полуострова, сообщает news.ru.
Ещё одной севастопольской пенсионерке в предстоящем декабре исполнится 100 лет. Всего на данный момент в городе проживает восемь человек, отпраздновавших вековой юбилей, а в республике – 27.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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