Самый старый житель Крыма – севастополец

Ещё одной севастопольской пенсионерке в предстоящем декабре исполнится 100 лет. Всего на данный момент в городе проживает восемь человек, отпраздновавших вековой юбилей, а в республике – 27.

Жительнице Севастополя 105 лет, она родилась 23 апреля 1914 года.

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