Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

В выходные дни в Крыму местами ожидаются дожди и ветреная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Так, в субботу на полуострове “будет господствовать теплый и влажный воздух Средиземноморья”. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов; днем — +8…+13, в горах — +2…+7. При этом днем местами пройдут небольшие дожди. “Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы до 15 м/с”, — добавили синоптики.

В Симферополе в субботу ночью осадков не предвидится, днем местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +2…+4 градуса, днем — +9…+11.

В Севастополе 26 января осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем — +9…+11.

“В воскресенье холодный атмосферный фронт Атлантического циклона принесет на полуостров дожди, в горах с мокрым снегом, и понижение температуры воздуха на 3-5 градусов”, — рассказали в гидрометцентре.

В Симферополе 27 января дожди прогнозируются ночью и днем, в Севастополе – утром и днем. В крымской столице столбики термометров ночью покажут +1…+3 градуса, днем — +8…+10, в городе-герое – будут на пять градусов выше ночью и на один градус — днем.