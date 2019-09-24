Сарматской археологической культуре посвятили конференцию в Херсонесе

Сегодня в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась научная конференция «Проблемы сарматской археологии и истории». Она продлится до 28 сентября.

Впервые такой форум прошел 30 лет назад, и до сих пор он остается единственным научным форумом, объединяющим специалистов по сарматской археологии. Это направление считается приоритетным в российской археологии. В работе конференции участвуют ученые из 16 регионов России, а также из-за рубежа.

Сарматы – группы кочевых ираноязычных племен – в I веке дошли до Крыма и начали осваивать предгорье. Эти племена известны с VII в. до н.э. Их следы обнаружены в степной полосе Восточной Европы, Средней Азии и Приуралья. От них остались только погребальные памятники, на основе которых и можно судить о том, в каких краях были сарматы, а также об их культуре. Сарматов хоронили в курганах –покойники лежат либо по кольцу, либо в ряд в прямоугольных ямах, вытянуто на спине, головой к югу. С воинами в могилы клали мечи и кинжалы с серповидным навершием, бронзовые и железные наконечники стрел, ворворки и пряжки от портупейного набора. В женских погребениях встречаются лепная керамика, бронзовые зеркала, костяные проколки, пряслица, костяные ложечки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kem.kp.ru

Источник: Вести.Севастополь