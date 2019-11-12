Сахарная Головка вошла в шорт-лист конкурса самых веселых географических названий

Имя победителя конкурса на самое веселое название населенного пункта России мы узнаем 24 ноября.

Севастопольский поселок Сахарная Головка победил в окружном этапе конкурса и вышел во всероссийский финал. В конкурсе участвовали 100 претендентов из 83 регионов России. В финале осталась десятка самых смешных.

Сахарная Головка (Севастополь) Мухоудеровка (Белгородская область) Мошонки (Калужская область) Лох (Саратовская область) Бухалово (Ярославская область) Свиногорье (Республика Татарстан) Морозилка (Архангельская область) Мутный Материк (Республика Коми) Хохотуй (Забайкальский край) Палево (Сахалинская область).

Онлайн-голосование в соцсети «ВКонтакте» идет до 24 ноября. После организатор конкурса – портал путешествий Туту.ру – объявит название самого веселого населенного пункта страны и вручит главе его администрации памятный кубок.

О том, как на карте Севастополя появилось название Сахарная Головка, и кто живет в этом поселке, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Коллаж из группы Туту /ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь