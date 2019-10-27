Сахарная Головка вышла в финал конкурса весёлых названий

Сахарная Головка вышла в финал всероссийского конкурса на самое весёлое название населённого пункта. Голосование проходило всю неделю и завершилось накануне. В итоге за севастопольский посёлок проголосовало почти 35% от общего числа участников опроса.

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Его первой работой был портрет Сталина в 1941-м, потом зарисовки пейзажей Манчжурии, по возвращении с фронта – портреты жены. Сейчас старейшему жителю посёлка Сахарная головка Василию Попову – 92 года. Для нас он достаёт этюдник и берёт в руки кисть после долгого творческого перерыва.

«Такая задача художника… или не художника, не буду себя художником называть, так вот задача нарисовать так, чтобы было по-настоящему. Это моя отдушина, это мой творческий отдых», – делится житель посёлка Сахарная головка Василий Попов.

Раньше Василий Фёдорович скучал по зимнему Забайкалью, где родился, сейчас в его оттенках крымская осень и пейзажи посёлка, в котором прожил полжизни. Лимонный цвет он подглядел в букете сельского учителя, который привёл своё класс на субботник. Посёлок Сахарная головка в годы войны стал местом ожесточённых боёв за Севастополь. Эта высота господствует над Инкерманом и бухтой, где стоит флот. Есть легенда, как штурмовали этот ДОТ. Перед атакой командир сказал бойцам, что здесь построят школу, и в окопах потом будут играть дети. Так и вышло, а слова, сказанные в 1944-м, вдохновляют и современное поколение.

«Это передаётся с годами, передаётся в генах. Они сами живут в этом месте, они смотрят, что как здесь устроено и что необходимо, чтобы обустроить это место», – считает учитель информатики и ОБЖ школы №17 Виктор Кушнарёв.

Он сам выпускник поселковой школы, после института выбрал профессию учителя и вернулся домой.

Из достопримечательностей здесь дворец культуры, храм святителя Луки. В посёлке расположен крупнейший агропромышленный комплекс полуострова и одно из самых молодых и маленьких фермерских хозяйств. Из экзотики – небольшой питомник домашних енотов, где хищных млекопитающих приручают к человеку и, что парадоксально, в посёлке с таким названием, животных отучают от вредного сахарного лакомства. Об имени своей малой родины «сахарчата», это неофициальный этнохроним, в документах вообще никак не пишут, знают единственную легенду.

«Говорят, в 1787-м году, когда Екатерина Вторая приехала сюда со своей свитой, она обратила внимание на гору, которая находилась недалеко от Инкермана, назвав её сахарной головкой. До 19-го века люди не умели делать рассыпчатый сахар, поэтому сахар был конусообразный, – рассказывает учитель истории школы №17 Ольга Гришкова.

Севастопольцы аналогию оценили, и начали именовать все похожие холмы по такому же принципу.

Раньше возвышенность на западной стороне Южной бухты тоже называлась сахарной головкой. В 19 веке адмирал Лазарев начал строить там казармы для моряков и вершину холма срезали, грунт перевезли в район вокзалов, где были болота. А так был бы второй сладкий топоним на карте города.

Всего же в стране около 170 тысяч населённых пунктов. Примерно половина названий повторяется, но встречаются и очень оригинальные: Варварина Гайка, Поцелуево, Рогалик, Чуваки, Добрые Пчёлы. Есть свой Люксембург в Дагестане, Париж в Челябинской области.

И если бы у Сахарной головки был населённый пункт-побратим, то это мог бы быть Чай-посёлок в Нижегородской области. Но это только лишь забавная аналогия. Как правило, посёлки с вызывающими улыбку названиями имеют богатую историю народных промыслов, коренных народов. И в современном мире с помощью интернета ещё и шанс прославиться среди туристов.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь