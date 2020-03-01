Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина была в удовлетворительном состоянии

Женщина из Луганска, находящаяся на профилактическом карантине по коронавирусу, сбежала из севастопольской инфекционной больницы через окно. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Гражданка Луганской народной республики, приехавшая после поездки в КНР к своим родителям в Севастополь, была помещена в карантинный бокс на 14 дней под медицинское наблюдение. На третий день у нее появились признаки острой вирусной инфекций. Женщина получала лечение в инфекционной больнице.

Всех севастопольцев прибывших из Китая ежедневно обследуют участковые врачи. При малейшем подозрении на коронавирус, заболевших привозят в инфекционное отделение. Главврач инфекционной больницы утверждает, что женщина находилась в удовлетворительном состоянии и не желала обследоваться.

«Пациентка отказывалась находиться под наблюдением врачей, неоднократно нарушала больничный режим, дебоширила и оскорбляла медперсонал. В первый же день поступления она разбила стекло в боксе», – рассказывает Главный врач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

Женщина находилась в боксе в одиночестве и покинула здание инфекционной больницы через окно.

Лабораторные исследования в Севастополе проходят двойной контроль. Сначала анализ отобранного из носоглотки материала и крови делают в лаборатории Роспотребнадзора, а после – отправляют в Новосибирск.

Первый результат лабораторных исследований сбежавшей гражданки – отрицательный, но ей необходимо пройти полный комплекс анализов, утверждает руководитель регионального управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь