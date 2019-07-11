Сбитого во дворе мальчика выписали из реанимации

11 июля 2019     29
Сбитого во дворе мальчика выписали из реанимации

Вечер вторника Елена Пилипчук вряд ли забудет, хоть и помнит не все события отчётливо. Её 7-летний сын Константин вышел во двор гулять со старшим братом. Вскоре мать выглянула в окно и увидела Костю лежащим на асфальте.

“Я сразу всё поняла и выбежала на улицу. Он лежал без сознания, у него текла кровь из головы”, – вспоминает Елена Пилипчук, мама пострадавшего.

После аварии мальчик поступил в пятую городскую больницу и сейчас переведён из отделения реанимации. По словам Елены Пилипчук, полученные её сыном травмы – перелом голени и сотрясение мозга, его жизни не угрожают. Мальчик продолжит лечение, а картину ДТП прояснит госавтоинспекция.

«Наезд на несовершеннолетнего произошел во дворовой территории непосредственно в зоне действия знака “Дети”, – объясняет Андрей Кунчий, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по г. Севастополю. – Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. У водителя не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.  Было проведено исследование, по результатам которого не выявлено признаков опьянения».

Родственники пострадавшего ребёнка обращают внимание на близость автодороги к игровой площадке и другим местам, где бывают дети.

Местные жители по-своему отреагировали на происшествие. Краской на асфальте они написали призыв остановиться и посмотреть по сторонам. А родители пострадавшего мальчика просят принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность в этом месте.

“Мы просим, чтоб установили “лежачих полицейских” в целях безопасности наших детей, так как у нас нет толком придомовой территории, нет двора, и дети пересекают эту дорогу везде”, – говорит Елена Пилипчук.

Переходить в этом месте проезжую часть разрешено, убедившись в безопасности своих действий. Но 7-летний мальчик мог этого не учесть. А сбивший его водитель мог не снизить скорость перед знаком. С места происшествия мужчина не скрывался. Ему грозит штраф или лишение права управлять автомобилем до 2 лет, если вина водителя будет доказана.

Олег Смирнов, Наталья Бабкевич, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь

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