Сбой произошёл в компьютерной системе севастопольского казначейства

4 октября 2019     22
Сбой произошёл в компьютерной системе севастопольского казначейства

Над устранением технической проблемы, возникшей сегодня в Управлении федерального казначейства по Севастополю, работают.

На вечер 4 октября, работы продолжаются. Бюджетники и пенсионеры пока не получили полагающиеся выплаты. Некоторые ждут решения вопроса у банкоматов. В Управлении пенсионного фонда по региону отмечают, что причин для волнений нет. Деньги зарезервированы и будут перечислены сразу после устранения последствий сбоя.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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