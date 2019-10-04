Сбой произошёл в компьютерной системе севастопольского казначейства

Над устранением технической проблемы, возникшей сегодня в Управлении федерального казначейства по Севастополю, работают.

На вечер 4 октября, работы продолжаются. Бюджетники и пенсионеры пока не получили полагающиеся выплаты. Некоторые ждут решения вопроса у банкоматов. В Управлении пенсионного фонда по региону отмечают, что причин для волнений нет. Деньги зарезервированы и будут перечислены сразу после устранения последствий сбоя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь