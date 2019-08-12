Сборная Ирана по легкой атлетике приедет на сборы в Крым

Сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировочный сбор в Крыму, сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха в понедельник.

«Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым, сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов», – цитирует Ветоху информационное агентство ТАСС.

Готовиться к чемпионату мира иранские спортсмены будут в спортивном комплексе “Арена – Крым” в Евпатории.

По словам Ветохи, приезд сборной в составе 18 человек запланирован на конец августа.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Источник: Вести.Севастополь