Сборная Севастополя по пауэрлифтингу завоевала в Москве пять медалей

На Первенстве и Чемпионате России в Москве сборная команда Севастополя удостоилась пяти медалей.

А мужская сборная Севастополя заняла 4 командное место на первенстве страны.

Так Валентин Киселев по жиму в экипировке в категории до 105 кг занял 3 место. Соревнования по классическому (безэкипировочному) жиму лёжа принесли севастопольцам еще две медали.

Екатерина Прокопова в категории до 63 кг заняла 3 место с результатом 102,5 кг. Алексей Назаренко в категории до 74 кг завоевал серебро. Его результат 185 кг.

Среди ветеранов по жиму в экипировке и классическом жиме золотую и серебряную медали завоевал Александр Карицикий, сообщили в федерации пауэрлифтинга Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото федерации пауэрлифтинга Севастополя

Источник: Вести.Севастополь