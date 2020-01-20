Сбылась мечта 11-летнего крымчанина – он увидел ледокол «Арктика»

Кирилл Финашин с мамой и братом приехал на Балтийский завод.

Мечту мальчика из Судака, своими глазами увидеть ледокол «Арктика», осуществил президент России Владимир Путин, который выбрал письмо на «Ёлке желаний» в Кремле.

Для Кирилла и его семьи провели экскурсию по корпусообрабатывающему цеху. Показали фильм про ледоколы, сообщает издание spbdnevnik.ru. Кирилл с братом прошли по палубам «Арктики», заглянули в каюты, машинное отделение, спортзал и на кухню.

Ледокол «Арктика» – один из крупнейших проектов Балтийского завода, который введут в эксплуатацию в 2020 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: spbdnevnik.ru

Источник: Вести.Севастополь