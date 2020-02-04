Свалки на улице Горпищенко будут ликвидированы в ближайшее время

За последнее время в Департамент городского хозяйства Севастополя поступило более 50 жалоб и на состоянии городских улиц. Большинство из них касаются строительного мусора.

Гаражный массив на пути к детскому саду №49 местные жители всегда считали местом безопасным. Даже заботились о том, чтобы сокращённый путь был комфортным.

«Сами проводили здесь так называемые субботники, но это всё не помогает. Просто постоянно это всё возобновляется, появляются всё новые и новые эти бутылки», – рассказывает Ксения Коваленко.

Гаражей больше нет. Их убирают по постановлению Департамента городского хозяйства. От строений остался только мусор и то, что не успели убрать владельцы.

«После гаражей осталось много металла, и люди без определённого места жительства постоянно собирают этот металл – жгут, чтобы в дальнейшем сдать на металлоприёмники», – говорит Александра Косинова.

С участка между улицами Горпищенко и Оборонной убрали более тридцати гаражей. Рабочие разбирают последние и шутят – помогают «внештатные специалисты». Они ускоряют процесс, но ответственности с муниципалитета это не снимает.

«В данном случае выдано предписание: в течение 10 муниципальный округ должен выполнить работы по очистке. Если это не произведётся, то будет составлен протокол об административном правонарушении в отношении муниципального образования», – пояснил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Из остовов гаражей можно извлечь выгоду. Но не весь мусор может принести пользу.

Сергей Чернышёв приехал к маме и сестре на выходные из другого региона и порадовался, что не взял автомобиль. Ворота семейного дома оказались завалены кусками расколотого асфальта.

«Вывезти сам я этого не могу – нужно технику большую заказывать, – жалуется Сергей Чернышёв, – я понимаю, что две пожилых женщины это не уберут. Да и денег, сами знаете, много получается».

На улице Надеждинцев и нескольких внутриквартальных проездах недавно обновили дорожное покрытие. А остатки и сейчас вываливают к воротам дома семьи Чернышёвых.

С улицы Коммунистической раньше можно было съехать в балку и припарковаться у домов внизу. Но жители ничего делать не торопятся – к такому положению вещей уже привыкли. Однако теперь на мусорный айсберг обратил внимание Департамент городского хозяйства. Как и асфальт на Надеждинцев, эту свалку отходов уже занесли в списки на ликвидацию.

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Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь