Связисты Черноморского флота отразили нападение условного противника во время полевого выхода

3 августа 2019     19
Связисты Черноморского флота отразили нападение условного противника во время полевого выхода

По замыслу учений, на полевой лагерь военных связистов совершила нападение диверсионно-разведывательная группа условного противника. Чтобы обстановка была максимально приближена к боевой, решили применить дымовые шашки и средства имитации боеприпасов.

Военнослужащие специального подразделения из состава бригады приняли бой, оттянули условного противника на фланг, а потом взяли группу в кольцо и уничтожили ее.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, полевой выход подразделений связи продлится три недели, в нем задействованы более 300 военных связистов и 50 единиц специальной техники.

Фото с сайта function.mil.ru

Источник: Вести.Севастополь

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