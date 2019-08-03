Связисты Черноморского флота отразили нападение условного противника во время полевого выхода

По замыслу учений, на полевой лагерь военных связистов совершила нападение диверсионно-разведывательная группа условного противника. Чтобы обстановка была максимально приближена к боевой, решили применить дымовые шашки и средства имитации боеприпасов.
Военнослужащие специального подразделения из состава бригады приняли бой, оттянули условного противника на фланг, а потом взяли группу в кольцо и уничтожили ее.
Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, полевой выход подразделений связи продлится три недели, в нем задействованы более 300 военных связистов и 50 единиц специальной техники.
Фото с сайта function.mil.ru
Источник: Вести.Севастополь