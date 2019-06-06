Связи Крыма и Востока обсуждают на конференции в Херсонесе

6 июня 2019     18
Связи Крыма и Востока обсуждают на конференции в Херсонесе

Международная конференция сегодня открылась в Херсонесе Таврическом. Она посвящена культурным, межнациональным, религиозным и политическим связям Крыма с Ближним Востоком и странами Средиземноморья.

В течение двух дней востоковеды, политологи, историки обсудят важные для понимания судьбы полуострова вопросы – начиная от участия Крыма в Великом шелковом пути, подводной археологии Черноморского региона, до российско – турецких взаимодействий в 19 веке и современных отношений с Китаем – там, ученые, кстати, с удовольствием учат русский язык и считают его очень перспективным.

«Когда Россия сотрудничает с Китаем, у нее также есть возможности сотрудничать с другими странами Азии и расширять свои экономические связи с ними, – рассуждает Динь Ле Хонг Занг, приехавший из Поднебесной аспирант Севастопольского государственного университета. – Россия находится между Европой и Азией и должна играть роль моста между этими странами».

 

Источник: Вести Севастополя

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