"Севавтодор" получит 50 новых машин спецтехники до конца года

“Севастопольский автодор” в текущем году получит более 50 единиц специализированной дорожной техники. Об этом сегодня заявил начальник департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Модернизация парка, по его словам, позволит не только быстро и качественно ремонтировать городские дороги, но и прокладывать новые. Такая задача была поставлена ещё в 2016 году. Не теряет она актуальности и сейчас, когда Севастополь приступил к выполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ещё в 2016 году в конце и начале 2017 на балансе “Севастопольского автодора” было 137 единиц техники, далеко не самой свежей, не самой современной. В 2017 году было приобретено ещё 34 единицы – это и асфальтоукладчики, и катки, и комбинированные дорожные машины. Сейчас мы закупаем ещё 50 единиц современнейшей техники» , сказал Игорь Титов.

Благодаря системе лизинга правительство Севастополя может закупать лучшие образцы не только отечественной, но и зарубежной дорожной техники. В следующем году планируется приобрести ещё 30 единиц. А в ближайшее время, по словам Игоря Титова, “Севавтодор” получит комбинированные дорожные машины для всесезонного содержания улично-дорожной сети.

Служба информации “Вести- Севастополь”

Источник: Вести Севастополя