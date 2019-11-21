«Севавтодор» приступил к работам на Камышовом шоссе

21 ноября 2019     15
«Севавтодор» приступил к работам на Камышовом шоссе

Сейчас специалисты ГБУ «Севавтодор» проводят комплексное обследование работ, выполненных прежним подрядчиком – АО «АДС-Проект».

Оценивают, какие участки можно оставить, а что придется переделывать. Об этом в Инстаграме сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Также идет разработка грунта скальных пород под траншею для укладки труб ливневой канализации, под устройство дренажных и ливневых колодцев. К опорам освещения подводят кабели. Также начались работы на путепроводе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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