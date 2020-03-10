Севавтодор протестировал работу нового водоотвода

10 марта 2020     19
Севавтодор протестировал работу нового водоотвода

Водоотвод сделали на пересечении улиц Александера и Серафимовича. Из-за рельефа местности после дождей там скапливалась вода.

С просьбой решить проблему жители неоднократно обращались в местные органы власти.

В прошлом году на улице Александера делали текущий ремонт дороги, но тогда, по словам заместителя директора ГБУ «Севастопольский Автодор» Александра Чумакова, не удалось заложить средства на строительство водоотвода.

Чтобы проверить, справляется ли новый водоотвод со своей задачей, «Севатодор» провел тест-драйв инженерного сооружения – рядом с резервуаром вылили большое количество воды. Теперь вся она, как и положено, стекает в ливневую канализацию.

Однако активисты Общероссийского народного фронта остались недовольны тем, что сооружение не было заложено ещё на этапе проектирования. Обсудить, на участках каких пока не отремонтированных дорог необходимо сделать водоотводы, они намерены на ближайшем заседании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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