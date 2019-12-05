Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом ЮФО по греко-римской борьбе

5 декабря 2019     2
Севастополец Азамат Сеитов стал чемпионом ЮФО по греко-римской борьбе

В Адыгее прошел чемпионат Южного федерального округа по греко-римской борьбе, в котором участвовали спортсмены из 8 регионов. Севастополь представляли два борца: Азамат Сеитов и Эмиль Абдураманов.

В весовой категории 97 кг победу одержал Азамат Сеитов. А Эмиль Абдураманов в весовой категории 63 кг занял 5 место.

Кроме медалей призеры получили путевку на чемпионат России, который состоится в январе. Для Азамата это будут не первые соревнования федерального уровня. На чемпионате уходящего года он завоевал бронзу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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