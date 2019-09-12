Севастополец Андрей Граничка завоевал второе золото на чемпионате мира

На чемпионате мира по плаванию, который проходит сейчас в Лондоне под эгидой Международного паралимпийского комитета, спортсмен из Севастополя Андрей Граничка накануне завоевал вторую золотую медаль. Теперь уже на дистанции в 200 м. Он преодолел ее за 2 минуты 41,31 секунду, на 68 миллисекунд опередив пловца из Китая.

Три дня назад Андрей Граничка тоже был первым на дистанции 100 м, более того, он установил новый мировой рекорд, а 11 сентября стал уже двукратным чемпионом мира.

Прошлый чемпионат Андрей вынужден был пропустить из-за того, что у него севастопольская прописка, а спортсмены с полуострова Крым не допускаются на международные соревнования. Чтобы попасть на чемпионат мира, пловцу пришлось прописываться в Москве.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь