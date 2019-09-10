Севастополец Андрей Граничка стал чемпионом мира по плаванию

В Лондоне сейчас проходит чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Андрей Граничка и еще два российских спортсмена: Юрий Лучкин и Сергей Шаталов – вышли в финал соревнований среди лиц с ПОДА. Андрей передвигается на коляске. Он тренируется у заслуженного тренера России Ирины Мащенко.

В финальном заплыве на дистанции 100 м Андрей показал лучшее время – 1 минута 27,15 секунды – и стал чемпионом мира. Юрий Лучкин четвертый, Сергей Шаталов – седьмой.

Как сообщил руководитель Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко, в финальном заплыве Андрей не только показал лучший результат, но и установил новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ему же – 1 минута 27,36 секунды. Кроме того, на дистанции 400 метров вольным стилем в тот же день паралимпиец завоевал серебряную медаль.

Чемпионы и серебряные призеры получают право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Таким образом Андрей выиграл не только золотую медаль, но и путевку на Паралимпиаду.

В целом за медали чемпионата и квоты на участие в предстоящей паралимпиаде борются 600 пловцов из 60 стран мира. В составе сборной России – 52 спортсмена, из них 34 – с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 – с нарушением зрения и 6 – с интеллектуальными нарушениями.

Видео с трансляции чемпионата на официальном Youtube-канале.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь