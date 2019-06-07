Севастополец Артем Черпита выиграл соревнования яхтсменов в Петербурге

Он победил в регате “Кубок Ассоциации яхт класса “Оптимист” 2019″ среди младших участников.

Воспитанник спортивной школы ЦСКА обошел 224 участников, которые приехали в Санкт-Петербург из разных регионов России, в том числе из Хабаровска, Владивостока и Сахалинской области. Гонщики 9-14 лет соревновались в финальном этапе отбора на важные международные старты сезона. Несмотря на сложные погодные условия: от штиля до ураганного ветра, Артем сумел закрепиться среди лидеров и в последних четырех гонках уверенно закрепился на первом месте.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimeansport.ru

Источник: Вести Севастополя