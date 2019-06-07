Севастополец Артем Черпита выиграл соревнования яхтсменов в Петербурге

7 июня 2019     13
Севастополец Артем Черпита выиграл соревнования яхтсменов в Петербурге

Он победил в регате “Кубок Ассоциации яхт класса “Оптимист” 2019″ среди младших участников.

Воспитанник спортивной школы ЦСКА обошел 224 участников, которые приехали в Санкт-Петербург из разных регионов России, в том числе из Хабаровска, Владивостока и Сахалинской области. Гонщики 9-14 лет соревновались в финальном этапе отбора на важные международные старты сезона. Несмотря на сложные погодные условия: от штиля до ураганного ветра, Артем сумел закрепиться среди лидеров и в последних четырех гонках уверенно закрепился на первом месте.

 Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimeansport.ru

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito
Недоеденные бургеры от Тимати пытались продать на Avito

На сайте Avito продают надкусанные бургеры, которые рэпер Тимати раздавал в Тюмени 6 июня. Продажная стоимость их в 10 раз …


Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль
Врач и медсестра первой горбольницы будут бороться за автомобиль

Рентгенэндоваскулярный хирург Регионального сосудистого центра Олег Токарев стал финалистом конкурса «Севастопольские мастера – 2019». Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» с …


Междугородние автобусные рейсы из Севастополя отменены
Междугородние автобусные рейсы из Севастополя отменены

Городской автовокзал Севастополя работает, однако автобусы не ходят. Те, что по расписанию должны были отправиться в районе 9-ти утра, вышли в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты