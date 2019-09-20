Севастополец вернулся с медалью со Всероссийских юношеских игр боевых искусств

20 сентября 2019     14
Севастополец вернулся с медалью со Всероссийских юношеских игр боевых искусств

Севастопольский сумоист Павел Фоменко стал серебряным призёром XII Открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. В турнире принимали участие спортсмены до 18 лет.

Фоменко стал вторым в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке он уступил московскому сумоисту Егору Власову.

Турнир по сумо прошел в Анапе. Он собрал почти 60 спортсменов из 10 регионов страны. Состязания проходили в трех весовых категориях для юношей и девушек: до 70 кг и до 90 кг, а также в абсолютной категории.

В командном зачете победа у сборной Москвы – 201 очко. Севастопольская команда стала  девятой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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