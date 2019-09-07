Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине

7 сентября 2019     5
Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине

Экс-депутат Горсовета попал в списки на обмен и уже прибыл на территорию России.

Севастополец Владимир Галичий провёл 2,5 года в украинском СИЗО и ещё 1,5 года под домашним арестом.

5 сентября 2015 года депутат севастопольского Горсовета поехал на Украину на могилу к родителям. 23 сентября 2015 года стало известно, что его арестовали на украинской границе. После задержания его доставили в Киев, где суд обвинил Галичего в измене родине.

При прохождении паспортного контроля на украинской границе севастопольца задержали люди с автоматами и увели с собой. Служба безопасности Украины прислала постановление Печерского суда от 27.08.2015 о том, что Владимира Галичего обвиняют в измене родине.

На допросе представители СБУ заявили: «Вы были депутатом горсовета и в ущерб Украине голосовали за референдум». После допроса пенсионеру, страдающему сахарным диабетом, стало плохо, поднялось давление. Последние полтора года экс-депутат находился под домашним арестом, до этого – 2,5 года пребывал в Лукьяновском СИЗО, неоднократно бывал в карцере.

Спустя 4 года, экс-депутат был включен в список обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Как рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, Галичий уже прилетел в Москву, чувствует себя хорошо, ждёт встречи с родными и близкими.

«Последние три года я вел постоянную работу по включению его в списки обмена, прорабатывались различные сценарии возвращения нашего земляка домой. Хочу поблагодарить официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову за помощь в данной работе и за то, что она увенчалась успехом», – отметил Белик.

По словам парламентария, в ближайшие несколько дней все бывшие пленные пройдут медицинское обследование и смогут вернуться домой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: crimea-news.info

Источник: Вести.Севастополь

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