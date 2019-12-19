Севастополец взял серебро на мировом чемпионате по бодибилдингу

Усеин Селимов выступил на чемпионате в Объединённых Арабских Эмиратах. Об результатах пишет портал crimeansport.ru.

Севастополец Усеин Селимов – чемпион России по бодибилдингу, а также – абсолютный чемпион любительского соревнования Arnold Classic. При этом от России он был один из 28 представителей.

На мировом уровне он выступил в весовой категории до 90 килограммов. И взял серебряную медаль, уступив бодибилдеру из Ирана.

Чемпионат в арабском городе Эль-Фуджайре собрал более 700 спортсменов, став самым массовым за последние 20 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото Романа Джабелова

Источник: Вести.Севастополь