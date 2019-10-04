Севастополец вошел в тройку лучших борцов России

«Соревнования были отбором в состав сборной РФ по греко-римской борьбе. Ридван в очередной раз подтвердил свое право быть членом сборной команды Российской Федерации!» — сообщил его тренер Виталий Левадный.

Севастопольский спортсмен Ридван Османов стал бронзовым призёром Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Владимирская осень». Он выступал в весовой категории до 67-ми килограммов.

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