Севастополец вошел в тройку лучших борцов России

4 октября 2019     17
Севастополец вошел в тройку лучших борцов России

Севастопольский спортсмен Ридван Османов стал бронзовым призёром Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Владимирская осень». Он выступал в весовой категории до 67-ми килограммов.

«Соревнования были отбором в состав сборной РФ по греко-римской борьбе. Ридван в очередной раз подтвердил свое право быть членом сборной команды Российской Федерации!» — сообщил его тренер Виталий Левадный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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