Севастополец впервые стал чемпионом России по дзюдо

Антон Брачев завоевал золотую медаль весовой категории свыше 100 кг.

Соревнования прошли в Назрани. Столица Ингушетии впервые принимала состязания такого уровня – чемпионат России по олимпийскому дзюдо.

В поединках участвовали 555 спортсменов со всех федеральных округов страны. Среди дзюдоистов 29 мастеров спорта международного класса и 320 мастеров спорта России.

За победу в супертяжелой весовой категории боролись 37 спортсменов, почти половина их них мастера-международники.

В первой встрече Брачев вышел на татами с Артуром Хапцевым и одержал чистую победу. Вторым соперником севастопольца стал молодой чеченский атлет Найнус Умаров, который зарекомендовал себя как борец с агрессивным стилем борьбы. Брачев удержал преимущество до конца поединка.

Третий бой со ставропольцем Алексеем Казачковым был упорным, но победа была вновь за севастопольцем.

В финале Брачев встретился с Аланом Дигуровым из Осетии. Поединок продлился все 5 минут основного времени, но в “голден скор” севастополец провел красивый бросок через спину с колен и выиграл схватку.

Основной соперник Антона Брачева прошлогодний победитель этого турнира Антон Кривобоков не вышел на татами из-за травмы. В результате технической победы золото присудили Антону Брачеву. Он подчеркнул, что был готов к бою и победил бы.

“В прошлом году я уступил именно Кривобокову, однако наша последняя встреча с ним на клубном чемпионате России завершилась моей победой. Так что определенный реванш я у него взял”, – считает Антон Брачев.

Еще один представитель Севастополя Лаша Ломидзе завоевал серебряную медаль в весе до 73 килограммов.

«Вести ФМ»

Фото: Крымский спорт

Источник: Вести.Севастополь