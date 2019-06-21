Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением, что у него угнали машину. Сотрудники уголовного розыска установили личность и по горячим следам задержали 19-летнего местного жителя. Выяснилось, что злоумышленник и пострадавший знакомы друг с другом.

«Установлено, 23-летний заявитель попросил своего 19-летнего знакомого отнести его личные вещи в автомобиль, припаркованный на стоянке. Однако получив ключи и свободный доступ к транспортному средству, парень угнал автомобиль в неизвестном направлении. Ночью на одном из перекрёстков он не справился с управлением и совершил наезд на столб», – прокомментировала ситуацию начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Севастополю Ольга Ярмоленко.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь