Севастополец выслушал приговор за участие в террористической организации

Жителя Севастополя Энвера Сейтосманова приговорили к тюремному заключению за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Сотрудники УФСБ задержали мужчину в мае 2018 года. В ходе обыска у него была обнаружена запрещенная экстремистская литература и листовки, которые издает террористическая организация.
Как сообщила пресс-служба Южного военного окружного суда, Энверу Сейтосманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь