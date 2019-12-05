Севастополец выслушал приговор за участие в террористической организации

Жителя Севастополя Энвера Сейтосманова приговорили к тюремному заключению за участие в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Сотрудники УФСБ задержали мужчину в мае 2018 года. В ходе обыска у него была обнаружена запрещенная экстремистская литература и листовки, которые издает террористическая организация.

Как сообщила пресс-служба Южного военного окружного суда, Энверу Сейтосманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь