Севастополец вытащил ключи из кармана нетрезвой женщины и совершил квартирную кражу

Житель Севастополя заметил нетрезвую женщину у одного из увеселительных заведений города, завязал разговор и узнал её домашний адрес.

Затем мужчина незаметно вытащил из кармана пострадавшей связку ключей, проник в её квартиру и похитил телевизор, смартфон, компьютерный монитор. Пропажу вещей обнаружил взрослый сын женщины, который и обратился в полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого, задержали и изъяли у него имущество. Выяснилось, что севастополец ранее привлекался к ответственности за подобные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь