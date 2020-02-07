Севастополец вышел в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Завтра, 8 февраля начнется региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Южного федерального округа. В эти минуты там находится наш земляк, исполняющий обязанности главы Ленинского муниципалитета Григорий Прохватилов.

«Я в Ростове-на-Дону. Я уже сдал повторный тест и прошёл в полуфинал. Завтра начинаются непосредственно сами испытания полуфинала. Если я стану финалистом – то войду в число 300 лучших управленцев страны», – делится планами Григорий.

Напомню, за три года существования конкурса «Лидеры России» на высокие позиции были назначены более 150 финалистов конкурса: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь