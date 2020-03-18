Севастополец вышел в финал конкурса управленцев «Лидеры России»

Подведены итоги полуфинала конкурса «Лидеры России 2020». В число 30 победителей в специализации «Наука» вошел севастополец Дмитрий Моисеев из ЧВВМУ имени П.С. Нахимова.

В полуфинале новой конкурсной специальности приняли участие более 200 человек. Все победители получат наставников из числа лидеров научного сообщества России, а 10 из них продолжат борьбу в суперфинале конкурса.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что конкурс способствует уменьшению кадрового дефицита в сфере образования и науки и дает возможность участникам возможность проявить себя.

«В научных институтах большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, которые готовы запустить яркие проекты. Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером», – говорит Валерий Фальков.

Специализацию «Наука» организаторы ввели в конкурсную программу впервые. Ее победители войдут в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. А также 10 человек, вышедшие в суперфинал, получат образовательный грант в миллион рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь