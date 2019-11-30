Севастополец в порыве ревности ударил знакомого ножом

30 ноября 2019     14
Севастополец в порыве ревности ударил знакомого ножом

В городскую больницу поступил 23-летний местный житель с проникающим ранением брюшной полости.

Медики передали информацию в дежурную часть по Ленинскому району Севастополя. Полицейские выяснили, что у молодого человека случился конфликт с приятелем на почве ревности. Находясь в состоянии опьянения, в подъезде многоквартирного дома, 25-летний знакомый нанёс пострадавшему ножевое ранение и скрылся.

Задержанный житель города, оказался ранее судим за разбой и мошенничество. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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