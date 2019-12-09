Севастополец завоевал золото и бронзу на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Анатолий Горячок вошёл в число сильнейших на соревнованиях по классическому пауэрлифтингу в Литве.

Севастопольский спортсмен взял золото в тяге с результатом 297,5 килограмма и бронзу по сумме троеборья с результатом 690 килограммов, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд города.

Чемпионат Европы проходил с 5 по 8 декабря 2019 года в Каунасе. Спортсмен в весовой категории до 74 килограммов показал следующие результаты: приседания – 247,5 килограмма, жим лёжа – 145 килограммов, становая тяга – 297,5.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь